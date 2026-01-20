Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou seis pessoas feridas na tarde desta terça-feira (20), na Rodovia Hamilton Vieira Mendes, em Cruzeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na ponte da rodovia. A corporação foi acionada para o atendimento das vítimas, realizando os primeiros socorros ainda no local.