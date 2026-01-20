Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou seis pessoas feridas na tarde desta terça-feira (20), na Rodovia Hamilton Vieira Mendes, em Cruzeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30, na ponte da rodovia. A corporação foi acionada para o atendimento das vítimas, realizando os primeiros socorros ainda no local.
Três pessoas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Cruzeiro pelas equipes do Corpo de Bombeiros. As outras três vítimas receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e também foram levadas para unidades de saúde da região.
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as causas do acidente. O tráfego na rodovia ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Segundo relato do condutor do caminhão, um dos veículos de passeio teria aquaplanado, colidido com o caminhão e, na sequência, atingido frontalmente outro veículo de passeio.