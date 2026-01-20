A deputada estadual Letícia Aguiar (PL), de São José dos Campos, anunciou nesta terça-feira (20) nas redes sociais que vai participar da caminhada ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que começou a caminhar de Minas Gerais até Brasília em protesto contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na manhã de segunda-feira (19), após cumprir uma agenda em Minas Gerais, Nikolas divulgou um vídeo informando que faria uma “caminhada até Brasília” como forma de protesto político. A gravação foi feita pouco antes do início do trajeto, quando o parlamentar afirmou ter desistido de retornar para casa. “Vamos para cima”, disse.