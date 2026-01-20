A deputada estadual Letícia Aguiar (PL), de São José dos Campos, anunciou nesta terça-feira (20) nas redes sociais que vai participar da caminhada ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que começou a caminhar de Minas Gerais até Brasília em protesto contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na manhã de segunda-feira (19), após cumprir uma agenda em Minas Gerais, Nikolas divulgou um vídeo informando que faria uma “caminhada até Brasília” como forma de protesto político. A gravação foi feita pouco antes do início do trajeto, quando o parlamentar afirmou ter desistido de retornar para casa. “Vamos para cima”, disse.
A caminhada começou pela BR-040 e prevê um percurso de aproximadamente 240 km, a ser cumprido ao longo de sete dias. A expectativa do deputado é chegar à capital federal no domingo (25), encontrando apoiadores ao longo do caminho.
“Estou aqui juntando forças à caminhada rumo a Brasília pela liberdade”, publicou Letícia Aguiar em seu perfil no Instagram, onde tem 108 mil seguidores.
No vídeo, ela aparece com camisa das cores da bandeira brasileira e segurando um tênis esportivo, dizendo que está se “organizando para unir forças ao deputado Nikolas Ferreira na caminhada rumo a Brasília pela liberdade do nosso país”.
“Nós sabemos que o Brasil passa por momentos difíceis de falta de liberdade, de cerceamento da expressão das pessoas, mas, acima de tudo, de falta de justiça de verdade. Nós queremos um país realmente livre e um país realmente com democracia plena e absoluta. É por isso que estou unindo forças ao deputado”, disse Letícia.
Segundo a assessoria da deputada, a meta é ela se encontrar com o deputado federal nas proximidades da cidade de Luziânia (GO), que fica cerca de 60 km distante da capital federal.
“Que Deus nos abençoe nessa missão. Eu peço a oração de vocês para que a gente tenha força suficiente para chegar ao fim dessa caminhada pelo Brasil, lutando na defesa e nos valores daquilo que nós acreditamos”, afirmou a deputada de São José.
Os vereadores Thomaz Henrique e Anderson Senna, ambos do PL de São José, também aderiram ao movimento. Thomaz publicou um vídeo dizendo que estava embarcando para a viagem às 4h desta terça-feira. Ele chamou a atividade de “missão pelo país”.
“Agora mais um chamado do Nikolas Ferreira, um chamado não apenas dele, um chamado de Cristo, um chamado das orações do Nikolas, que eu também me sinto tocado. Por isso, vamos para mais uma missão pelo Brasil e por vocês”, afirmou o vereador.