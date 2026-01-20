20 de janeiro de 2026
FINAL FELIZ

Após 24 dias, Bruno é encontrado com vida em SJC; Veja mais

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Após 24 dias de angústia, a família do funileiro Bruno Henrique de Souza, de 32 anos, recebeu a notícia mais esperada: ele foi encontrado com vida em São José dos Campos, nesta terça-feira (20). A informação foi confirmada nesta semana por familiares, que comemoraram o reencontro nas redes sociais.

Segundo a atualização divulgada pela família, Bruno foi localizado em situação de rua, na região da rodoviária da cidade. “Graças a Deus ele está bem e a família já encontrou”, informou um parente, agradecendo o apoio recebido durante o período de buscas.

Bruno estava desaparecido desde 28 de dezembro, quando saiu da funilaria onde trabalhava e também morava, no Jardim Santa Hermínia, e não retornou. Desde então, ele não havia feito contato com familiares nem amigos próximos, o que aumentou a preocupação.

Durante as buscas, surgiram indícios de que o funileiro poderia ter sofrido um acidente de moto. A motocicleta dele foi encontrada danificada nas proximidades de um hotel, no Jardim Paulista. Dias depois, a mãe recebeu uma mensagem automática solicitando avaliação de atendimento hospitalar em nome de Bruno, datada de 10 de janeiro, levantando a suspeita de que ele teria sido socorrido em uma unidade de saúde.

Apesar disso, até o reencontro, a família afirmava não ter recebido nenhuma informação oficial sobre internação, alta médica ou o paradeiro do funileiro após o possível atendimento hospitalar.

O desaparecimento foi comunicado às autoridades, e o caso mobilizou amigos, familiares e moradores da cidade nas redes sociais.

