Após 24 dias de angústia, a família do funileiro Bruno Henrique de Souza, de 32 anos, recebeu a notícia mais esperada: ele foi encontrado com vida em São José dos Campos, nesta terça-feira (20). A informação foi confirmada nesta semana por familiares, que comemoraram o reencontro nas redes sociais.

Segundo a atualização divulgada pela família, Bruno foi localizado em situação de rua, na região da rodoviária da cidade. “Graças a Deus ele está bem e a família já encontrou”, informou um parente, agradecendo o apoio recebido durante o período de buscas.