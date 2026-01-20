A multinacional francesa Safran anunciou na segunda-feira (19) que celebrou um acordo definitivo com a Embraer para vender sua participação de 50% na EZAir, uma joint venture focada na fabricação de interiores de aeronaves da Embraer e operada em conjunto com a empresa brasileira em Chihuahua, no México.

De acordo com a Safran, que não apresentou detalhes financeiros sobre a operação, a EZAir passará a ser de propriedade integral da Embraer.