A multinacional francesa Safran anunciou na segunda-feira (19) que celebrou um acordo definitivo com a Embraer para vender sua participação de 50% na EZAir, uma joint venture focada na fabricação de interiores de aeronaves da Embraer e operada em conjunto com a empresa brasileira em Chihuahua, no México.
De acordo com a Safran, que não apresentou detalhes financeiros sobre a operação, a EZAir passará a ser de propriedade integral da Embraer.
Com a conclusão da transação, a unidade de Chihuahua, que emprega aproximadamente 1.100 pessoas, passará a ser integralmente controlada pela Embraer. Da mesma forma, as atividades da Safran Cabin no Brasil relacionadas aos programas da fabricante brasileira serão incorporadas à Embraer.
Por outro lado, os serviços de engenharia da Safran Cabin no Brasil que não estão vinculados a projetos da Embraer permanecerão sob controle da Safran, mantendo-se fora do escopo do acordo anunciado.
A empresa informou que a conclusão da transação ainda depende da obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis, além do cumprimento das condições usuais previstas para esse tipo de operação.
* Com informações da CNN Brasil e do site Aeroin