AVIAÇÃO

Embraer compra 50% de empresa que fabrica interiores de aviões

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jato comercial da Embraer
Jato comercial da Embraer

A multinacional francesa Safran anunciou na segunda-feira (19) que celebrou um acordo definitivo com a Embraer para vender sua participação de 50% na EZAir, uma joint venture focada na fabricação de interiores de aeronaves da Embraer e operada em conjunto com a empresa brasileira em Chihuahua, no México.

De acordo com a Safran, que não apresentou detalhes financeiros sobre a operação, a EZAir passará a ser de propriedade integral da Embraer.

Com a conclusão da transação, a unidade de Chihuahua, que emprega aproximadamente 1.100 pessoas, passará a ser integralmente controlada pela Embraer. Da mesma forma, as atividades da Safran Cabin no Brasil relacionadas aos programas da fabricante brasileira serão incorporadas à Embraer.

Por outro lado, os serviços de engenharia da Safran Cabin no Brasil que não estão vinculados a projetos da Embraer permanecerão sob controle da Safran, mantendo-se fora do escopo do acordo anunciado.

A empresa informou que a conclusão da transação ainda depende da obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis, além do cumprimento das condições usuais previstas para esse tipo de operação.

* Com informações da CNN Brasil e do site Aeroin

