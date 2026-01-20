Um homem procurado pelo crime de lesão corporal foi preso pela Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A prisão ocorreu no último domingo (18), após o veículo do suspeito ser rastreado pelas câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp