OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CÂMERAS DO CSI

Procurado por lesão corporal é preso no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Câmeras do CSI flagraram o veículo do suspeito no Campo dos Alemães
Um homem procurado pelo crime de lesão corporal foi preso pela Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A prisão ocorreu no último domingo (18), após o veículo do suspeito ser rastreado pelas câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A operação teve início após aviso de uma ocorrência com arma de fogo no bairro Jardim Colonial.

Por meio do sistema de videomonitoramento e dos portais eletrônicos com leitura de placas (OCR), as equipes localizaram o carro utilizado, segundo a denúncia, trafegando pelo bairro Campo dos Alemães.

Durante a abordagem, a arma não foi encontrada, mas a consulta dos documentos confirmou que o condutor era foragido com mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição das autoridades.

