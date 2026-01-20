Um homem procurado pelo crime de lesão corporal foi preso pela Polícia Militar no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
A prisão ocorreu no último domingo (18), após o veículo do suspeito ser rastreado pelas câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
A operação teve início após aviso de uma ocorrência com arma de fogo no bairro Jardim Colonial.
Por meio do sistema de videomonitoramento e dos portais eletrônicos com leitura de placas (OCR), as equipes localizaram o carro utilizado, segundo a denúncia, trafegando pelo bairro Campo dos Alemães.
Durante a abordagem, a arma não foi encontrada, mas a consulta dos documentos confirmou que o condutor era foragido com mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal.
Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição das autoridades.