Moradores de diversos bairros em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba enfrentam intermitências no fornecimento de água nesta terça-feira (20).
A situação se deve à interrupção do funcionamento das ETAs (Estações de Tratamento de Água).
A Sabesp, por meio de nota, pediu desculpas pelos transtornos e deu prazo de resolução até quarta-feira (21).
O problema
Segundo a Sabesp, as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias trouxeram grande quantidade de resíduos para os mananciais, elevando a turbidez da água e comprometendo o processo de tratamento.
Para garantir os padrões de qualidade, a companhia precisou interromper temporariamente a operação em quatro ETAs.
De acordo com a empresa, o problema é agravado por limitações históricas da infraestrutura local, como a baixa flexibilidade operacional e a capacidade de reservação ainda insuficiente.
Cidades e estações afetadas
O abastecimento pode sofrer intermitência nas seguintes localidades:
- Caraguatatuba: áreas atendidas pelas ETAs Tabatinga e Massaguaçu.
- São Sebastião: áreas atendidas pela ETA Boiçucanga.
- Ubatuba: áreas atendidas pela ETA Carolina.
Previsão de normalização
A previsão é de que o fornecimento de água seja retomado de forma gradual ao longo desta terça-feira, com a recuperação total do sistema prevista para quarta-feira.
Investimentos
A Sabesp ressaltou que está executando um amplo plano de investimentos para solucionar esses problemas de forma definitiva.
O projeto, descrito pela companhia como o maior da história do saneamento na região, inclui a construção de novos reservatórios, adutoras e a modernização das redes de distribuição.
Orientações
A companhia pede desculpas pelos transtornos e orienta a população a utilizar a água armazenada nas caixas d’água de forma consciente, evitando desperdícios até que o sistema esteja recuperado.
Os clientes podem entrar em contato com a Sabesp pelos canais oficiais de atendimento (telefone 0800, aplicativo ou agência virtual) para registrar ocorrências ou obter informações atualizadas.
0800 055 0195 (ligação gratuita)
WhatsApp oficial: (11) 3388-8000
Agência Virtual: www.sabesp.com.br