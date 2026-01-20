Moradores de diversos bairros em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba enfrentam intermitências no fornecimento de água nesta terça-feira (20).

A situação se deve à interrupção do funcionamento das ETAs (Estações de Tratamento de Água).

A Sabesp, por meio de nota, pediu desculpas pelos transtornos e deu prazo de resolução até quarta-feira (21).