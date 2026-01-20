A família busca informações sobre o paradeiro do funileiro Bruno Henrique de Souza, de 32 anos, que desapareceu em São José dos Campos após, possivelmente, passar por atendimento hospitalar.

Segundo familiares, Bruno trabalha em uma funilaria no Jardim Santa Hermínia, onde também morava nos fundos. Ele saiu do local no dia 28 de dezembro e não foi mais visto. Desde então, não fez contato com parentes nem amigos próximos.