A família busca informações sobre o paradeiro do funileiro Bruno Henrique de Souza, de 32 anos, que desapareceu em São José dos Campos após, possivelmente, passar por atendimento hospitalar.
Segundo familiares, Bruno trabalha em uma funilaria no Jardim Santa Hermínia, onde também morava nos fundos. Ele saiu do local no dia 28 de dezembro e não foi mais visto. Desde então, não fez contato com parentes nem amigos próximos.
Há indícios de que o funileiro tenha sofrido um acidente de moto. A motocicleta dele foi encontrada danificada nas proximidades de um hotel no Jardim Paulista.
Dias depois, a mãe recebeu uma mensagem automática de avaliação de atendimento hospitalar em nome de Bruno, com data de 10 de janeiro, o que levanta a suspeita de que ele tenha sido socorrido no Hospital Municipal.
Apesar disso, a família afirma não ter recebido nenhuma informação oficial sobre internação, alta médica ou destino após o possível atendimento. O caso foi comunicado e segue sem respostas.
Quem tiver qualquer informação sobre Bruno deve acionar a Polícia Militar pelo 190 ou procurar a Polícia Civil.