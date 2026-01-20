O Procon de Taubaté divulgou, nesta terça-feira (20), um levantamento detalhado comparando os preços de materiais escolares para o ano letivo de 2026. A pesquisa revela que a diferença de valores para o mesmo produto, em compras à vista, pode ultrapassar os 1.180%.
O levantamento foi realizado nos dias 13 e 14 de janeiro em sete lojas do município: Kalunga, Livraria Leitura, Lojas Americanas, Papelaria Iracema, Papelaria Rabisco, Papelaria Tanby e Pirueta Premium.
Em média, a variação geral entre o menor e o maior preço encontrado foi de 115%.
Os fiscais registraram que o giz de cera custa 12 vezes mais em certas lojas. O item referência foi o Giz de Cera "Meu 1º Giz" (6 cores). Enquanto em um estabelecimento o produto era vendido por R$ 2,50, em outro o valor chegava a R$ 32, uma diferença exata de 1.180%.
Confira os itens com maior variação:
O resultado da pesquisa reforça a necessidade do consumidor pesquisar antes de finalizar a compra para proteger o bolso.
Para evitar prejuízos, o Procon de Taubaté recomenda cinco passos fundamentais para pais e responsáveis:
- Reaproveitar: Estojos, réguas e tesouras costumam durar vários ciclos e não precisam ser trocados anualmente.
- Compra Coletiva: Reunir-se com outros pais para comprar em grandes quantidades pode garantir descontos de atacado em diversos estabelecimentos.
- Atenção às Taxas: Há lojas que oferecem descontos para pagamentos via Pix ou dinheiro e acréscimos para parcelamento no cartão de crédito.
- Materiais Proibidos: Vale lembrar que as escolas não podem exigir materiais de uso coletivo (como papel higiênico, álcool ou materiais de limpeza/escritório), conforme a Lei Federal nº 12.886/2013.
- Cuidados Online: Em compras pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento (7 dias para devolução após o recebimento). Atenção ao valor do frete, que pode encarecer o produto final.