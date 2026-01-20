O Procon de Taubaté divulgou, nesta terça-feira (20), um levantamento detalhado comparando os preços de materiais escolares para o ano letivo de 2026. A pesquisa revela que a diferença de valores para o mesmo produto, em compras à vista, pode ultrapassar os 1.180%.

O levantamento foi realizado nos dias 13 e 14 de janeiro em sete lojas do município: Kalunga, Livraria Leitura, Lojas Americanas, Papelaria Iracema, Papelaria Rabisco, Papelaria Tanby e Pirueta Premium.