Um cabo da Polícia Militar está desaparecido desde a madrugada desta terça-feira (20) na região da Praia da Barra do Una, em São Sebastião. Segundo a corporação, o desaparecimento ocorreu por volta das 2h05.

A Polícia Militar informou que o cabo estava de folga e acompanhado de outros militares quando se dirigiu à foz do rio Una para remover excesso de areia e sal do corpo, prática habitual do militar.