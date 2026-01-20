20 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDO

URGENTE: Policial militar desaparece em praia de São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM

Um cabo da Polícia Militar está desaparecido desde a madrugada desta terça-feira (20) na região da Praia da Barra do Una, em São Sebastião. Segundo a corporação, o desaparecimento ocorreu por volta das 2h05.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar informou que o cabo estava de folga e acompanhado de outros militares quando se dirigiu à foz do rio Una para remover excesso de areia e sal do corpo, prática habitual do militar.

Ficou acordado que, após a ação, ele reencontraria o grupo para retornar ao local de hospedagem. No entanto, após 15 minutos, sem o retorno do militar, foi iniciada busca visual na região, sem êxito na sua localização.

A PM informou que a região apresenta isolamento, ausência de iluminação artificial e visibilidade reduzida. O mar encontrava-se agitado, com correntes intensas. O rio Una, embora sem fluxo aparente na superfície, possuía profundidade elevada. As condições ambientais e a escuridão dificultaram as buscas iniciais.

Segundo a corporação, o policial militar estava no reforço da Operação Verão. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h42. As diligências para encontrar o militar estão em andamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários