O São José tenta estancar a crise na Série A-2 do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (21), quando visita o Osasco Sporting, a partir das 20h, no estádio José Liberatti, na cidade da Grande São Paulo. Esse jogo vale pela quarta rodada da primeira fase.

No último sábado, a Águia do Vale perdeu por 1 a 0 para o Juventus, em pleno estádio Martins Pereira, o que irritou a torcida. Mais que isso, o time jogou mal, não criou e ainda perdeu para um adversário que, até então, só tinha um ponto e havia levado oito gols nas duas primeiras rodadas.