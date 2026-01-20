O São José tenta estancar a crise na Série A-2 do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (21), quando visita o Osasco Sporting, a partir das 20h, no estádio José Liberatti, na cidade da Grande São Paulo. Esse jogo vale pela quarta rodada da primeira fase.
No último sábado, a Águia do Vale perdeu por 1 a 0 para o Juventus, em pleno estádio Martins Pereira, o que irritou a torcida. Mais que isso, o time jogou mal, não criou e ainda perdeu para um adversário que, até então, só tinha um ponto e havia levado oito gols nas duas primeiras rodadas.
No momento, o São José tem 3 pontos, somados na vitória por 2 a 1 em casa sobre o Grêmio Prudente na semana anterior. E o adversário de logo mais ainda não venceu, somando três pontos com três empates, o último deles nos 2 a 2 fora de casa também contra o Grêmio Prudente.
Contudo, o clube, que até o ano passado jogava com o nome de Oeste de Barueri, já mostrou qualidade e, certamente, irá impor dificuldades em campo. Ao menos, o técnico Marcelo Marelli, da Águia, terá o retorno do atacante Rafael Carioca, suspenso por expulsão no jogo passado e que poderá reforçar o setor ofensivo logo mais.
E uma nova derrota fora de casa poderá deixar a situação do treinador insustentável. Além de deixar a Águia mais perto da zona de rebaixamento para a Série A-3.
Aliás, por falar em treinador, o São José irá reencontrar Moacir Junior, técnico que iniciou a Série A-2 do ano passado com a Águia e caiu na metade da primeira fase, após sequência de resultados negativos.
Ficha técnica
Osasco
Andrey; Caio Hila, Gabriel Travassos, Sérgio Raphael e Ailton; Grigor, Buga, Juninho e Leo Ceará; Bryam e Lucas Alvim. Técnico: Moacir Júnior
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Fellipe Borges; Jefferson Lima, Danilo Fidélis e Michael Paulista; Rafael Carioca, Rikelmi e Clessione. Técnico: Marcelo Marelli
Árbitro: Gabriel Furlan. Local: estádio José Liberatti, em Osasco. Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Horário: 20h.