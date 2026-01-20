O Taubaté visita o Juventus na tarde desta quarta-feira (21), a partir das 15h, no estádio da Rua Javari, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.

E o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, vai em busca de sua primeira vitória na temporada. Afinal de contas, nas três primeiras rodadas, foram três empates conquistados.