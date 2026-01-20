O Taubaté visita o Juventus na tarde desta quarta-feira (21), a partir das 15h, no estádio da Rua Javari, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2.
E o Burro da Central, comandado pelo técnico Dyego Coelho, vai em busca de sua primeira vitória na temporada. Afinal de contas, nas três primeiras rodadas, foram três empates conquistados.
No entanto, o Taubaté teve boas atuações nessas partidas e esteve próximo da vitória em todas elas. Na partida anterior, contra a Inter de Limeira, fora de casa, teve jogador expulso ainda aos 20min de jogo.
Mas, conseguiu jogar melhor, abriu o placar na etapa final e só levou o gol de empate na base do ‘abafa’, no finalzinho. Por isso, o clube alviazul está animado para conquistar esse triunfo e embolar a briga por uma vaga na zona de classificação entre os oito primeiros colocados.
Para o jogo de logo mais, Luizão é um desfalque certo, por conta da expulsão. E Zé Pagliarini, que correspondeu em Limeira, certamente será o substituto logo mais.
Por outro lado, o Burro da Central terá um adversário animado, que tenta reagir no campeonato. Com 4 pontos, o Juventus venceu a primeira na rodada passada, quando fez 1 a 0 no São José dentro do estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Ficha técnica
Juventus
Gabriel Felix; Marcelo, Fernando Fonseca, Luiz Gustavo e Eduardo; Ferreira, Madson, Kevin e Maycon Douglas; Elkin Muñoz e Paulinho. Técnico: Thiago Carvalho
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Zé Pagliarini, Luanderson e Renan Diniz; Eduardo Diniz, Rodrigo Gaia, Bernardo Gaia e Yamada; Maranhão e Luan Santos. Técnico: Dyego Coelho
Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário. Local: Rua Javari, em São Paulo. Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Horário: 15h