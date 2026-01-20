O Viapol São José Vôlei visita o Vôlei Renata na noite desta quarta-feira (21), a partir das 21h, no ginásio Taquaral, em Campinas. Esse jogo vale pelo segundo turno da Superliga Nacional masculina, temporada 2025/2026.
Na rodada passada, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, perdeu em casa por 3 a 0 para o Praia Clube de Uberlândia, um dos favoritos ao título. Assim, não conseguiu engatar uma sequência de vitórias e segue na parte de baixo da classificação.
Atualmente, o São José está em 11º e penúltimo lugar, com apenas três pontos, e na zona de rebaixamento para a Superliga B do ano que vem. E o Vôlei Renata, uma das principais forças da Superliga, está em segundo lugar, com 10 vitórias e três derrotas.
Desse modo, os joseenses irão precisar de uma atuação acima da média e ainda contar com uma noite ruim dos adversários para conquistarem um triunfo longe de casa nesta noite.