O São José Basket visita o Botafogo na noite desta quarta-feira (21), a partir das 20h, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo returno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após derrota em casa para o Minas na noite de segunda-feira (19), o time da região perdeu também uma sequência de quatro vitórias consecutivas e caiu para o sétimo lugar na classificação.
Por isso, sabe da importância do jogo de logo mais para reagir no torneio e voltar a vencer, ainda mais contra um adversário da parte de baixo da tabela. Esse também é o último jogo do São José antes da disputa da Copa Super 8, quando encara o Flamengo sábado (24), também no Rio de Janeiro.
Por sua vez, o Botafogo perdeu para o Corinthians por um ponto, em casa, na rodada passada. Na classificação, o time carioca é o penúltimo colocado, com apenas três vitórias, na zona de rebaixamento para a Liga Ouro da próxima temporada.
Assim, o São José tentará se aproveitar da pressão sobre o Botafogo para vencer, mesmo sabendo das dificuldades de se atuar no ‘caldeirão’ do Alvinegro. E, se vencer, poderá retomar a sexta colocação na tabela, além de reagir após levar 95 a 91 dos mineiros no jogo anterior.