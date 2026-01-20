Marido da tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Taubaté, o também militar Marcos Souza Moreno luta pela vida em um leito de hospital, em estado grave, e precisa de doação de sangue na região.

Alzira e o marido estavam de férias e foram vítimas de um acidente na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde da última quarta-feira (14). Uma árvore caiu sobre o carro do casal, provocando a morte da mulher e ferindo o marido, que tem 39 anos e é militar da Força Aérea Brasileira. Alzira pertencia ao efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, atuando na área de medicina, cuja faculdade ela estava terminando.