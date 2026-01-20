Marido da tenente do Exército Alzira de Souza Moreno, 35 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Taubaté, o também militar Marcos Souza Moreno luta pela vida em um leito de hospital, em estado grave, e precisa de doação de sangue na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alzira e o marido estavam de férias e foram vítimas de um acidente na rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na tarde da última quarta-feira (14). Uma árvore caiu sobre o carro do casal, provocando a morte da mulher e ferindo o marido, que tem 39 anos e é militar da Força Aérea Brasileira. Alzira pertencia ao efetivo do Hospital Militar de Área de São Paulo, atuando na área de medicina, cuja faculdade ela estava terminando.
Marcos segue internado no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, lutando pela vida e precisa de doações de sangue. “Ele está todo fraturado, passou por cirurgias e está precisando de doação de sangue, visto que o quadro é delicado”, disse um militar.
“Obrigada a todos pelas condolências, peço que orem pelo Marcos, marido da Alzira, que segue no hospital! Está em estado grave”, disse Ana Beatriz em comentário nas redes sociais.
Quem puder doa sangue para Marcos, deve fazê-lo por meio do Hemonúcleo do Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, na avenida Inglaterra, nº 190, no Jardim das Nações, em Taubaté. O horário é de segunda a sexta, das 7h às 16h. Mais informações pelo telefone da unidade: (12) 3624-1273.
Acidente na rodovia
De acordo com o boletim de ocorrência, a queda da árvore atingiu um VW Up Move onde estavam Alzira e Marcos. Ambos foram socorridos. No momento da ocorrência, havia chuva fraca no local.
A tenente Alzira chegou a ser levada com vida ao Hospital Regional em Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu internado na mesma unidade.
O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita (morte a esclarecer), além de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme classificação do registro policial.
Foram requisitados exame necroscópico para a vítima fatal, exame de corpo de delito para a vítima internada e perícia no veículo. A funerária Sagrada Família foi acionada para remoção do corpo e encaminhamento ao IML (Instituto Médico Legal).
O corpo de Alzira foi velado no Memorial Sagrada Família, em Taubaté. O sepultamento foi marcado para a sexta-feira (16), no Cemitério Municipal de Taubaté.
“Neste momento de luto, o CMSE [Comando Militar do Sudeste] se solidariza com a família e os amigos, além de prestar todo o apoio psicológico, administrativo e religioso à família”, disse o Exército.