Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi preso durante a Operação Saturação, de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Cruzeiro.

A equipe realizou a abordagem ao suspeito no bairro Vila Pontilhão e constatou a existência de um mandado de prisão em aberto.