20 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

Operação da PM prende procurado pela Justiça em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Um homem procurado pela Justiça pelo crime de roubo foi preso durante a Operação Saturação, de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em Cruzeiro.

A equipe realizou a abordagem ao suspeito no bairro Vila Pontilhão e constatou a existência de um mandado de prisão em aberto. 

Ele foi conduzido ao Plantão Seccional, onde permaneceu à disposição da Justiça. 

