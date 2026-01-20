Um homem foi preso em Tremembé após ser reconhecido por participar de um roubo a veículo minutos antes.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira, às 21h15, e resultou na recuperação do automóvel.

