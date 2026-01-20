Um homem foi preso em Tremembé após ser reconhecido por participar de um roubo a veículo minutos antes.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira, às 21h15, e resultou na recuperação do automóvel.
Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram um homem com as características de um dos autores do roubo e ele confessou o crime, indicando a localização do carro, que foi recuperado.
Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Taubaté, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.