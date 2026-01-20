20 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Carro é recuperado logo após roubo e ladrão é preso em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
Divulgação
Baep recuperou carro roubado minutos após o crime e prendeu um dos autores
Um homem foi preso em Tremembé após ser reconhecido por participar de um roubo a veículo minutos antes.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira, às 21h15, e resultou na recuperação do automóvel.

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram um homem com as características de um dos autores do roubo e ele confessou o crime, indicando a localização do carro, que foi recuperado.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Taubaté, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

