Dois homens foram presos por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) por tráfico de drogas em São José dos Campos.
As prisões ocorreram por volta das 18h50 de segunda-feira (19) no bairro São Judas Tadeu, em uma casa abandonada, resultando na apreensão de mais de 4.080 kg de drogas variadas.
No local, a equipe localizou:
- 618 pedras de crack, pesando 0,230 kg
- 419 porções de dry
- 368 porções de maconha, totalizando 3,5 kg
- 235 pinos de cocaína, equivalente a 0,350 kg
- 225 porções de skank
- 34 porções de droga sintética
- três celulares
- um caderno com anotações alusivas ao tráfico
- R$ 2.010,75 em espécie (entre notas e moedas)
Os homens foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.