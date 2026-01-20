20 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

SJC: 2 são presos com mais de 4 kg de drogas em casa abandonada

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mais de 4 kg de drogas diversas foram apreendidas em casa abandonada em poder dos suspeitos
Dois homens foram presos por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) por tráfico de drogas em São José dos Campos.

As prisões ocorreram por volta das 18h50 de segunda-feira (19) no bairro São Judas Tadeu, em uma casa abandonada, resultando na apreensão de mais de 4.080 kg de drogas variadas.

No local, a equipe  localizou:

  • 618 pedras de crack, pesando  0,230 kg
  • 419 porções de dry
  • 368 porções de maconha, totalizando 3,5 kg
  • 235 pinos de cocaína, equivalente a 0,350 kg
  • 225 porções de skank
  • 34 porções de droga sintética
  •  três celulares
  • um caderno com anotações alusivas ao tráfico
  • R$ 2.010,75 em espécie (entre notas e moedas)

Os homens foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

