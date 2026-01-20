Dois homens foram presos por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) por tráfico de drogas em São José dos Campos.

As prisões ocorreram por volta das 18h50 de segunda-feira (19) no bairro São Judas Tadeu, em uma casa abandonada, resultando na apreensão de mais de 4.080 kg de drogas variadas.

