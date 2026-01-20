Dois cursos de medicina de universidades no Vale do Paraíba poderão sofrer punições por não alcançar pontuação considerada satisfatória na primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), cujo resultado foi divulgado pelos ministérios da Educação (MEC) e da Saúde na segunda-feira (19).

O exame foi criado pelo MEC para avaliar a qualidade na formação de médicos no Brasil. Ele é obrigatório para todos os estudantes do último ano e será anual a partir de 2026. O Enamed é de responsabilidade do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mesmo órgão que aplica o Enem. O resultado também serve para o Enare (Exame Nacional de Residência).