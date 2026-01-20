A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) recebe até quarta-feira (21) as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, voltadas a interessados em um dos cursos de graduação da instituição. Provas serão realizadas on-line no domingo (25).

Inscrições e provas

As inscrições devem ser feitas no site oficial do vestibular, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 45 via boleto bancário.