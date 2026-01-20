20 de janeiro de 2026
Logo Sampi
GRADUAÇÃO

Prazo final para inscrições no Vestibular de Verão 2026 Univap

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Univap realiza provas online para o Vestibular de Verão 2026
A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) recebe até quarta-feira (21) as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, voltadas a interessados em um dos cursos de graduação da instituição. Provas serão realizadas  on-line no domingo (25).

Inscrições e provas

As inscrições devem ser feitas no site oficial do vestibular, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 45 via boleto bancário.

No domingo, inscritos realizarão uma prova objetiva e uma redação, também por meio do site, no período das 9h às 12h.

A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha abrangendo as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, biologia, química, física, história e geografia.

Informações adicionais

De acordo com a Universidade, o número de inscritos para o Vestibular de Verão 2026 já supera os registros de anos anteriores.

Outras informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no endereço:

https://www.univap.br/vestibular/inscricao/inscricao-prova-online-vestibular-verao-univap

