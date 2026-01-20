A Univap (Universidade do Vale do Paraíba) recebe até quarta-feira (21) as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, voltadas a interessados em um dos cursos de graduação da instituição. Provas serão realizadas on-line no domingo (25).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Inscrições e provas
As inscrições devem ser feitas no site oficial do vestibular, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 45 via boleto bancário.
No domingo, inscritos realizarão uma prova objetiva e uma redação, também por meio do site, no período das 9h às 12h.
A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha abrangendo as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, biologia, química, física, história e geografia.
Informações adicionais
De acordo com a Universidade, o número de inscritos para o Vestibular de Verão 2026 já supera os registros de anos anteriores.
Outras informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no endereço:
https://www.univap.br/vestibular/inscricao/inscricao-prova-online-vestibular-verao-univap