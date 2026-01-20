Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar após tentativa de furtar uma moto no estacionamento externo do supermercado Tenda Atacado, na região sul de São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (19). O sobrinho dele, de 16 anos, foi apreendido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou a correr para dentro do Vale Sul Shopping fugindo da polícia, mas foi encontrado e preso pelos agentes. No crime, ele contou com a participação do sobrinho adolescente.