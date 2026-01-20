Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar após tentativa de furtar uma moto no estacionamento externo do supermercado Tenda Atacado, na região sul de São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (19). O sobrinho dele, de 16 anos, foi apreendido.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou a correr para dentro do Vale Sul Shopping fugindo da polícia, mas foi encontrado e preso pelos agentes. No crime, ele contou com a participação do sobrinho adolescente.
A prisão ocorreu após a Polícia Militar ser acionada, via Copom, para denúncia de duas pessoas furtando uma motocicleta no estacionamento do supermercado. Uma equipe deslocou-se até o local e visualizou dois suspeitos empurrando a motocicleta.
Ao perceberem a aproximação da viatura, eles empreenderam fuga a pé, cada qual em uma direção. Outras equipes da PM foram mobilizadas para compor o cerco policial.
Fuga no shopping
De acordo com o BO, um dos suspeitos correu para a área externa do Vale Sul Shopping e o outro para o interior do centro de compras. A segurança privada do estabelecimento foi acionada e procedeu ao fechamento das portas e acessos.
Durante as buscas internas, a equipe localizou o suspeito, que confessou estar acompanhado de seu sobrinho, o adolescente de 16 anos, o qual teria fugido em direção à avenida Cidade Jardim, utilizando-se posteriormente de um automóvel Gol, cor preta, que estava previamente estacionado com a chave no contato — circunstância que evidenciava premeditação para fuga.
O indiciado declarou ainda que a ideia do furto teria partido do sobrinho, que ambos se deslocaram ao local com o propósito de subtrair uma motocicleta e que deixaram o veículo preparado, em via paralela, para facilitar a fuga.
Informou também que seu sobrinho teria se evadido levando consigo a chave “micha” utilizada para tentar ligar a motocicleta, arremessando-a próximo a um córrego. O objeto não foi localizado.
As equipes intensificaram o patrulhamento e souberam que o adolescente teria entrado no Gol e deixado o local em alta velocidade. O carro foi identificado e monitorado pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José, sendo localizado na rua Hana Yosef Chef, na zona leste da cidade.
'Perdemos, senhor'
Na abordagem, o adolescente afirmou: “Perdemos, senhor”, não oferecendo resistência. Em revista pessoal e veicular, foram localizados dois celulares em funcionamento, além de um terceiro aparelho quebrado dentro do porta-luvas e um relógio no pulso do infrator.
Segundo a PM, ele declarou espontaneamente que estava junto com seu tio tentando furtar a motocicleta e que pretendia levar o veículo para uma área de mata, onde já havia desmontado outra motocicleta anteriormente, a fim de vender peças.
O adolescente afirmou aos militares que arremessou a “micha” e a pedra utilizadas na tentativa de furto no momento em que fugiu do local. As câmeras de segurança do supermercado e de um condomínio registraram ambos os envolvidos empurrando a motocicleta, tentando fazê-la funcionar.
Constatou-se também que a ignição estava danificada, impossibilitando o acionamento da chave original. Tio e sobrinho foram conduzidos à delegacia, na qual a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem de 23 anos, pedindo a conversão em prisão preventiva. A moto foi entregue à vítima. O carro conduzido pelo adolescente infrator foi apreendido administrativamente pela Polícia Militar.
Foram requisitados exames no IML (Instituto Médico Legal) para o homem e o adolescente, que foi encaminhado à Fundação Casa Serra da Mantiqueira. O homem foi levado para a Cadeia Pública de Caçapava.'