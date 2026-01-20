Um engavetamento envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté, na noite de segunda-feira (19).
O acidente ocorreu por volta das 22h15, na altura do km 4, no sentido norte da via.
Ocorrência
De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de um Ford Ka preto, um homem de 28 anos, trafegava no sentido Rio de Janeiro acompanhado de uma mulher de 27 anos.
Ao finalizar uma curva, após uma ultrapassagem, perdeu o controle do veículo, que rodou na pista.
O carro foi atingido por um Honda HR-V vermelho e, com o impacto, foi arremessado para um barranco.
O veículo parou a uma distância de 9 a 12 metros da pista.
O Honda HR-V colidiu com um terceiro carro, um Hyundai HB20 branco.
Vítimas
Somente os ocupantes do Ford Ka, a mulher e o condutor, sofreram lesões.
Ambos foram socorridos por uma viatura do Resgate e encaminhados ao Hospital Regional de Taubaté.
Segundo o histórico policial, as vítimas apresentavam ferimentos sem gravidade.
Perícia
A perícia técnica compareceu ao local, mas não conseguiu realizar o exame completo no Ford Ka devido à dificuldade de acesso ao barranco, programando o retorno para o período diurno.
Nenhum dos veículos foi apreendido, permanecendo à disposição de seus proprietários.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.