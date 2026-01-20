Um engavetamento envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté, na noite de segunda-feira (19).

O acidente ocorreu por volta das 22h15, na altura do km 4, no sentido norte da via.

Ocorrência