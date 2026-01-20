Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esta era a frase gritada à exaustão por um homem desconhecido em um bairro nobre de São José dos Campos. A cena, que aconteceu na rua Lambaris, no Jardim Aquarius, no último domingo (18), foi flagrada por uma gravação em vídeo. Moradores estão preocupados.

As imagens viralizaram aumentando a apreensão, principalmente por ocorrerem durante o período de férias escolares, quando há maior circulação de crianças pelas ruas, praças e áreas de lazer do bairro. Moradores relataram temor diante do conteúdo das falas e cobraram providências das autoridades.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem.

Ainda segundo relatos, o telefone 156, canal da Prefeitura para solicitação de apoio social, foi acionado no dia do ocorrido. Não há confirmação, no entanto, se o homem foi localizado ou se houve atendimento efetivo por parte das equipes municipais.