"Matar crianças, matar crianças".
Esta era a frase gritada à exaustão por um homem desconhecido em um bairro nobre de São José dos Campos. A cena, que aconteceu na rua Lambaris, no Jardim Aquarius, no último domingo (18), foi flagrada por uma gravação em vídeo. Moradores estão preocupados.
As imagens viralizaram aumentando a apreensão, principalmente por ocorrerem durante o período de férias escolares, quando há maior circulação de crianças pelas ruas, praças e áreas de lazer do bairro. Moradores relataram temor diante do conteúdo das falas e cobraram providências das autoridades.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem.
Ainda segundo relatos, o telefone 156, canal da Prefeitura para solicitação de apoio social, foi acionado no dia do ocorrido. Não há confirmação, no entanto, se o homem foi localizado ou se houve atendimento efetivo por parte das equipes municipais.
Diante de situações semelhantes, a orientação das autoridades é que a população registre imediatamente a ocorrência pelos canais oficiais, como o 156, para que o serviço de apoio social possa ser acionado, e, em casos de risco iminente, que a Polícia Militar seja comunicada, garantindo a segurança da comunidade e o encaminhamento adequado da pessoa envolvida.