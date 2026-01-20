Sueli Nascimento vive o drama de não saber o que aconteceu com o filho Décio de Castro Santos, que desapareceu em São José dos Campos há três anos, em 18 de janeiro de 2023. Na época com 23 anos, ele sonhava em ser médico quando sumiu sem deixar vestígios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A família não tem nenhuma notícia do paradeiro dele. Não sabe se está vivo ou morto. Também a Polícia Civil não conseguiu solucionar o caso. Segundo a mãe, foi preciso contratar um advogado para que a investigação fosse retomada.