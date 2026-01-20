Sueli Nascimento vive o drama de não saber o que aconteceu com o filho Décio de Castro Santos, que desapareceu em São José dos Campos há três anos, em 18 de janeiro de 2023. Na época com 23 anos, ele sonhava em ser médico quando sumiu sem deixar vestígios.
A família não tem nenhuma notícia do paradeiro dele. Não sabe se está vivo ou morto. Também a Polícia Civil não conseguiu solucionar o caso. Segundo a mãe, foi preciso contratar um advogado para que a investigação fosse retomada.
“Nossos filhos não são invisíveis. Precisamos de respostas das autoridades”, escreveu Sueli numa rede social, junto à publicação de um vídeo sobre os três anos de desaparecimento do filho.
“Eu não sei o que é viver em paz. Desde o dia que você desapareceu, meu filho querido, minha alma está profundamente ferida. Eu respiro, mas não vivo, eu sorrio, mas é mentira, eu continuo, mas estou quebrada por dentro. As pessoas dizem para eu ter fé, para ser forte. Mas como vou ser forte quando tudo o que eu mais amo sumiu?”, diz o texto do vídeo.
“Como vou ter paz quando não sei se você está bem, meu filho? Se está com fome, se está com medo, se ainda está vivo? Eu reviro a minha mente todos os dias, tentando lembrar de alguma coisa, uma informação, qualquer detalhe que possa te trazer de volta ou me levar até você”, afirma a mensagem.
Sueli disse que dorme com o nome dos filhos nos lábios e com o rosto dele impresso na mente. “O que mais dói é não saber de nada. É esse silêncio cruel que ecoa a cada minuto. É olhar para portas esperando você entrar.”
“Tem dias que eu grito em silêncio, tem noites que eu imploro a Deus. Me leva, Senhor, mas traz meu filho de volta. A saudade virou uma dor que não dá trégua. A casa está cheia de recordações, lembranças vazias de você”, diz a mãe.
“Mas mesmo sangrando por dentro, eu não desisto, porque você é o meu filho. Você é carne da minha carne, alma da minha alma e eu vou te procurar até o meu último suspiro. Filho, se você puder me ouvir, saiba, eu nunca vou deixar de te amar. Nunca vou parar de te procurar e nunca, nunca vou esquecer de você, porque eu te amo demais com todo o amor e toda a dor, sua mãe, Sueli”, completou.
Desaparecimento
Dias antes do desaparecimento, Décio havia ganhado uma bolsa de estudos de 100% para um cursinho preparatório de Medicina. Ser médico sempre foi o seu grande sonho.
Décio lutou contra a depressão por mais de três anos. Neste período, chegou a tentar suicídio. Semanalmente, o jovem recebia tratamento psicológico em uma unidade do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de São José.
No dia 18 de janeiro de 2023, a mãe saiu para o trabalho e, durante o expediente, recebeu diversas ligações do filho. À noite, ao voltar para casa, não encontrou o jovem, que parecia ter saído com a roupa do corpo e o celular. A mãe, ainda naquela noite, notou que Décio havia feito uma transferência bancária antes de sair. Preocupada, a mãe tentou localizá-lo, mas sem sucesso.
Naquele dia 18, como o filho saía com frequência, ela decidiu ir dormir. Por volta de 1h, acordou e notou no celular uma ligação perdida de Décio, feita duas horas antes. Ao retornar, caixa postal. Desde então, o filho não foi mais encontrado.
Casal suspeito
Sem respostas da polícia, a família foi em busca de informações e encontrou mensagens no WhatsApp Web de Décio, que mostram que o jovem encontrou um casal no dia que desapareceu.
“A gente descobriu entrando no WhatsApp que ele deixou aberto no computador que tinha uma conversa dele com uma amiga. O que sabemos é que no dia 18 ele foi ao encontro dessa amiga e do namorado dela em um bairro, depois os três foram para um outro bairro de São José onde foram realizadas, até a manhã do dia seguinte, várias transferências bancárias da conta do Décio para esse casal e, logo depois, foi solicitado o encerramento da conta”, comentou a irmã, ouvida pela reportagem de OVALE à época do desaparecimento.
“O casal prestou depoimento à polícia e confirmou que o Décio encontrou com eles, mas disse que depois ele foi embora de carro. Nós não acreditamos que ele tenha ido embora assim do nada sem falar com a gente, o Décio era muito apegado à família”, comentou a irmã.
“Então, a última localização do celular dele deu na casa desse casal. O pessoal está inventando que ele tinha ido para São Paulo, mas ele nunca saiu daqui de São José, pelo rastreio do notebook dele, carro de aplicativo, essas coisas, que eu e minha filha descobrimos”, completou a mãe.
Décio na cracolândia?
Foram meses com várias informações que vieram à tona durante o desdobramento do processo, uma delas foi de que o celular do estudante estava nas redondezas da Cracolândia e que ele também estaria por lá. Sobre essa informação, a mãe conta que chegou a ir até São Paulo, mas que não encontrou o filho.
“Eu fui pessoalmente na Cracolândia, falaram inclusive que tinha um menino parecido com ele lá, mas no final não era o meu filho. O que acreditamos, e a polícia também, é que ele não saiu de São José”, relatou.
Outra informação que a família recebeu foi de que o CPF de Décio havia sido cadastrado em uma linha telefônica em Itabuna, município ao sul do estado da Bahia.
“Eu fui até a operadora para saber se tinha dívidas no nome dele e lá fiquei sabendo que cadastraram o CPF de Décio em um novo número de telefone. O que fui informada pela operadora é que o cadastro estava incompleto e que não havia sido realizado pessoalmente. Cheguei até a ligar para esse número e a pessoa informou que era de Santa Catarina e que nunca tinha escutado falar do Décio. A polícia de São José disse que entraria em contato com os agentes da Bahia, mas ainda não tivemos retorno sobre isso”, contou.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Décio pode ligar para o número 190 da Polícia Militar.