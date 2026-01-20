20 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso em bar após agredir a namorada em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem demonstrou agressividade e foi contido pela PM
Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em São José dos Campos após agredir a namorada e resistir à abordagem policial em um bar da região.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), por volta das 19h20.

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 e compareceram à rua Presidente Bernardes, onde a vítima relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas por parte do namorado.

Após o relato, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o agressor em um bar na rua Caio Madureira.

O homem apresentou comportamento agressivo e tentou resistir, sendo contido pelos policiais com técnicas de menor potencial ofensivo.

Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

