Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em São José dos Campos após agredir a namorada e resistir à abordagem policial em um bar da região.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), por volta das 19h20.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp