Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em São José dos Campos após agredir a namorada e resistir à abordagem policial em um bar da região.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (19), por volta das 19h20.
Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via 190 e compareceram à rua Presidente Bernardes, onde a vítima relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas por parte do namorado.
Após o relato, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o agressor em um bar na rua Caio Madureira.
O homem apresentou comportamento agressivo e tentou resistir, sendo contido pelos policiais com técnicas de menor potencial ofensivo.
Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.