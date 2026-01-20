Comerciantes da rua Dom Carmine Rocco, via lateral da Rodoviária Nova de São José dos Campos, na Vila Piratininga, relatam dezenas de pessoas abrigadas sob marquises e toldos e reclamam de insegurança e uso de drogas no trecho. Ainda segundo eles, a GCM (Guarda Civil Municipal) sempre passa pelo local e não pode fazer nada. O local vem sendo chamado de “extensão da cracolândia em São José dos Campos”.
Segundo comerciantes, na movimentação é possível observar pessoas usando a proteção de marquises e toldos para se abrigar. O relato é de que a situação afeta diretamente o comércio, com queixas sobre sujeira, intimidação e perda de clientes.
Um comerciante que procurou a reportagem afirmou que o trecho teria virado um ponto de consumo de drogas e descreveu cenas que, segundo ele, se repetem no dia a dia.
“Ali eles fazem sexo, fazem necessidades fisiológicas, usam drogas e ficam com a imagem de coitados… Se fizer uma triagem, metade deve alguma coisa para justiça. Ali está sendo uma extensão da Cracolândia.”
Os comerciantes também destacam que o ponto citado fica a cerca de 100 metros do Centro Pop, serviço da Prefeitura de São José voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua. O Centro Pop funciona na rua Itororó, na Vila Piratininga, ao lado da Rodoviária Nova.
A Rodoviária Nova acabou virando ponto de concentração de andarilhos e moradores de rua, com atuação de equipes municipais e rondas na região. Em outro caso, a Polícia Civil e a Prefeitura fizeram operação contra uma “mini cracolândia” em São José dos Campos, no Centro.
Para quem presencia tráfico, ameaças, violência, danos ao patrimônio ou outras ocorrências na área citada como “extensão da Cracolândia em São José dos Campos”, a orientação é acionar os canais oficiais informando endereço, ponto de referência e horário: Polícia Militar (emergência): 190, GCM (atendimento municipal): 153 ou Bombeiros (emergência): 193.
A Prefeitura de São José dos Campos foi procurada para comentar a situação. Ainda não houve respostas e a matéria será atualizada quando houve alguma manifestação.
O Centro Pop é um serviço da assistência social que faz acolhimento diurno, orientações, triagens e encaminhamentos para pessoas em situação de rua, conforme a necessidade de cada caso.