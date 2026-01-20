Comerciantes da rua Dom Carmine Rocco, via lateral da Rodoviária Nova de São José dos Campos, na Vila Piratininga, relatam dezenas de pessoas abrigadas sob marquises e toldos e reclamam de insegurança e uso de drogas no trecho. Ainda segundo eles, a GCM (Guarda Civil Municipal) sempre passa pelo local e não pode fazer nada. O local vem sendo chamado de “extensão da cracolândia em São José dos Campos”.

Segundo comerciantes, na movimentação é possível observar pessoas usando a proteção de marquises e toldos para se abrigar. O relato é de que a situação afeta diretamente o comércio, com queixas sobre sujeira, intimidação e perda de clientes.