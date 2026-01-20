Estão abertas as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026.
O processo é gratuito e deve ser realizado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até o dia 23 de janeiro, sendo voltado a estudantes que desejam ingressar em universidades públicas utilizando a nota do Enem.
É possível utilizar as notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025), sendo considerada automaticamente a melhor média ponderada.
Esta edição oferece o maior número de vagas da história do programa, com mais de 274 mil oportunidades em 7,3 mil cursos distribuídos por 136 instituições públicas em todo o país.
Seleção e critérios
A seleção será feita em uma única etapa, válida para todo o ano letivo, com o resultado previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.
Para participar da inscrição, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio.
Cotas
O sistema garante a reserva de, no mínimo, 50% das vagas para alunos vindos de escolas públicas, além de contemplar as ações afirmativas específicas de cada instituição.
No ato da inscrição, o candidato deve obrigatoriamente preencher o cadastro socioeconômico e sinalizar as modalidades de reserva de vagas pretendidas.
Pé-de-Meia
Estudantes que optarem por cursos de licenciatura presencial e apresentarem média superior a 650 pontos no Enem poderão receber um incentivo mensal de R$ 1.050 por meio do programa Pé-de-Meia Licenciaturas.
Desse valor, R$ 700 ficam disponíveis para saque imediato e R$ 350 são depositados em uma poupança, que poderá ser resgatada caso o profissional atue como professor na rede pública em até cinco anos após a formatura.