Estão abertas as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026.

O processo é gratuito e deve ser realizado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até o dia 23 de janeiro, sendo voltado a estudantes que desejam ingressar em universidades públicas utilizando a nota do Enem.

