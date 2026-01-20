A chuva intensa que atingiu Campos do Jordão na noite de segunda-feira (19) causou queda de árvores e de barreira nos acessos à cidade. Na rodovia Monteiro Lobato (SP 50), a pista ficou parcialmente interditada na chegada ao bairro Santa Cruz. A Secretaria de Serviços Urbanos e a Defesa Civil trabalharam para que a pista fosse liberada.

Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), uma árvore caiu sobre um carro na altura do km 42, próximo ao portal de entrada da cidade. Os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos, mas um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou batendo. Ele foi atendido pelos Bombeiros e equipe do Samu e levado ao pronto-socorro onde permanece internado, consciente e com o estado de saúde estável.

Ainda na Floriano Rodrigues Pinheiro houve queda de barreira no km 40, próximo ao Viaduto Gavião Gonzaga, onde a pista já foi liberada. Uma árvore também caiu no terreno de uma pousada, sem vítimas.