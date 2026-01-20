20 de janeiro de 2026
IMPACTO DAS CHUVAS

Chuvas causam quedas de árvores e deslizamentos em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A chuva intensa que atingiu Campos do Jordão na noite de segunda-feira (19) causou queda de árvores e de barreira nos acessos à cidade. Na rodovia Monteiro Lobato (SP 50), a pista ficou parcialmente interditada na chegada ao bairro Santa Cruz. A Secretaria de Serviços Urbanos e a Defesa Civil trabalharam para que a pista fosse liberada.

Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), uma árvore caiu sobre um carro na altura do km 42, próximo ao portal de entrada da cidade. Os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos, mas um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou batendo. Ele foi atendido pelos Bombeiros e equipe do Samu e levado ao pronto-socorro onde permanece internado, consciente e com o estado de saúde estável.

Ainda na Floriano Rodrigues Pinheiro houve queda de barreira no km 40, próximo ao Viaduto Gavião Gonzaga, onde a pista já foi liberada. Uma árvore também caiu no terreno de uma pousada, sem vítimas.

A terça-feira (20) amanheceu sem chuva, apenas com céu nublado na cidade, mesmo assim a orientação é evitar as áreas suscetíveis a alagamentos, queda de árvores e escorregamentos de terra. A Defesa Civil segue em estado de atenção monitorandoas áreas de risco. Em caso de emergências, ligue 199.

