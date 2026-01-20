O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo seguem sob alerta de chuvas intensas e vendavais nesta terça-feira (20).
Além das chuvas e ventos, há previsão de queda de temperatura para todo o Estado de São Paulo.
Segundo boletins técnicos emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e pelo Cemanden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a região deve registrar precipitações com intensidade entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir o acumulado de 50 mm por dia.
São esperados ventos intensos com rajadas variando entre 40 e 60 km/h, em um período de instabilidade que deve se estender até o próximo domingo, 25 de janeiro.
Queda de temperatura
A partir desta terça-feira e no decorrer dos próximos dias, o Estado de São Paulo apresenta temperaturas mais baixas, em razão da atuação de uma massa de ar frio.
O dia já começou com temperaturas de 20 °C em Presidente Prudente, 18 °C em Ribeirão Preto, 17 °C em Campinas e São José dos Campos, 16 °C na capital paulista e 22 °C em Santos.
Riscos
O Cemanden classificou como moderada a possibilidade de ocorrência de enxurradas e alagamentos, especialmente em áreas urbanas rebaixadas e com pouca drenagem na região de São José dos Campos e cidades litorâneas.
Da mesma forma, é moderado o risco para movimentos de massa, considerando o solo já encharcado pelos acumulados das últimas 48 horas.
Há possibilidade de deslizamentos de terra pontuais, tanto em encostas urbanas quanto nas margens de rodovias.
As condições climáticas também preocupam devido aos ventos fortes, que podem provocar a queda de árvores e romper ligações elétricas, causando acidentes e a interrupção no fornecimento de energia.
Orientações
A Defesa Civil orienta que a população evite abrigos sob árvores em caso de rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido a riscos de quedas e descargas elétricas.
Outras recomendações de segurança incluem evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Para os moradores de áreas de encosta, a orientação é manter atenção total aos sinais de risco, como o surgimento de rachaduras em paredes, postes inclinados ou árvores com raízes expostas.
Emergências
Em caso de qualquer ocorrência, os canais de emergência devem ser acionados imediatamente: a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.