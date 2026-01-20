O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo seguem sob alerta de chuvas intensas e vendavais nesta terça-feira (20).

Além das chuvas e ventos, há previsão de queda de temperatura para todo o Estado de São Paulo.

