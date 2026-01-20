O Atlético Joseense, agora tem um novo nome. De novo. E o Tigre do Vale se torna Jacareí Futebol Clube, o Jacaré do Vale, oficialmente a partir desta terça-feira (20).
Agora, o time da região, que já mandaria seus jogos no estádio Stavros Papadopoulos, em Jacareí, atuará levando o nome da cidade vizinha a São José dos Campos.
E o clube deixa o amarelo e preto, que deu origem ao ‘Tigre’, para adotar o azul e branco, as novas cores do Jacareí. Além disso, o novo clube nada tem a ver com o Jacareí Atlético Clube, tricolor, fundado em 1980, campeão da Série A-3 de 1988 e que, hoje, está desativado.
Nas redes sociais, a diretoria do agora Jacareí Futebol Clube, postou um comunicado oficial, onde explica a mudança:
“Hoje iniciamos um novo capítulo na nossa história. Nasce aqui O Jacarei futebol Clube representando oficialmente a cidade de Jacareí e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do futebol na região.
Essa mudança simboliza mais do que um novo nome: representa um novo ciclo, novos desafios e a construção de uma identidade ainda mais forte, conectada com a nossa comunidade, nossa torcida e nosso território.
Seguimos com profissionalismo, seriedade e ainda mais paixão pelo Futebol, agora sob uma nova bandeira”.
Mudanças não são novidades
O Clube Atlético Joseense disputou seu primeiro torneio profissional em 2001, quando mandava os jogos no campo da AD Parahyba, na zona norte, quando jogava a antiga Série B3 (sexta divisão). Inclusive, conquistou o acesso logo no primeiro ano, após abertura de mais vagas para a Quinta Divisão.
Mas, em 2006, o Atlético Joseense se transformou em CAP (Clube Atlético Paulista) Joseense, ainda jogando na cidade e na AD Parahyba. Mas, na época, já havia intenção de, no futuro, mudar de cidade. Por isso, adotou o nome de CAP.
No entanto, anos depois, voltou a ser Clube Atlético Joseense, que em 2012 venceu a Quarta Divisão e conquistou o acesso para a Série A-3 de 2013.
E, em 2014, veio a nova mudança: o Atlético Joseense se transformou em São José dos Campos FC, adotou as cores azul, amarela e branca e gerou mal-estar entre os torcedores do São José Esporte Clube, na época sob uma desastrosa gestão de Benevides Ferneda, o ‘Geleia’, quando caiu para a Série A-3.
No entanto, o São José dos Campos gerou antipatia da torcida da cidade, não emplacou e, em 2017, voltou a se chamar oficialmente Atlético Joseense.
Em 2023, com a SAF do São José Esporte Clube assumindo a gestão do estádio Martins Pereira, passou a cobrar aluguel para o uso do espaço e o Joseense se viu sem casa.
Com isso, passou a jogar em Guaratinguetá e treinar em Taubaté. No ano passado, mandou os seus jogos da Série A-4 no estádio Joaquinzão, casa do Burro da Central.
Finalmente, em 2026, mudou mais uma vez de nome, agora para assumir de forma definitiva (ou não) sua nova cidade. E, depois de 13 anos, Jacareí voltará a ter um time profissional em atividade.
A estreia será no dia 31 de janeiro, às 19h30, quando visita o Penapolense. Em casa, a estreia será dia 7 de fevereiro, contra a Inter de Bebedouro, às 15h. O time segue sob comando do técnico Augusto Ambrogi. E, teoricamente, a partida será em Jacareí.