O Atlético Joseense, agora tem um novo nome. De novo. E o Tigre do Vale se torna Jacareí Futebol Clube, o Jacaré do Vale, oficialmente a partir desta terça-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o time da região, que já mandaria seus jogos no estádio Stavros Papadopoulos, em Jacareí, atuará levando o nome da cidade vizinha a São José dos Campos.