ACIDENTE

Capotamento é registrado no Fundo do Vale, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Carro capota na Fundo do Vale
Carro capota na Fundo do Vale

Um acidente de trânsito com capotamento foi registrado na manhã desta terça-feira (20) na região do Fundo do Vale, em São José dos Campos. O veículo capotou por motivos que ainda não foram esclarecidos, chamando a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.

A ocorrência mobilizou equipes de Mobilidade Urbana e da Polícia Militar, que atuaram no atendimento, sinalização da via e controle do tráfego para garantir a segurança na região.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as orientações das autoridades.

