Um acidente de trânsito com capotamento foi registrado na manhã desta terça-feira (20) na região do Fundo do Vale, em São José dos Campos. O veículo capotou por motivos que ainda não foram esclarecidos, chamando a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.
A ocorrência mobilizou equipes de Mobilidade Urbana e da Polícia Militar, que atuaram no atendimento, sinalização da via e controle do tráfego para garantir a segurança na região.
Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as orientações das autoridades.