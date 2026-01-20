Um acidente de trânsito com capotamento foi registrado na manhã desta terça-feira (20) na região do Fundo do Vale, em São José dos Campos. O veículo capotou por motivos que ainda não foram esclarecidos, chamando a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.