O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informou a operação de nove novos radares a partir desta terça-feira (20).
Três equipamentos estão localizados estrategicamente no Vale do Paraíba, nas cidades de Jacareí e Pindamonhangaba, visando a redução de acidentes por meio do controle do limite de velocidade dos veículos.
Locais
Em Jacareí, a fiscalização contempla dois pontos. Um na rodovia SP-066, no km 100,5, com limite de velocidade fixado em 40 km/h para ambos os sentidos.
O outro, na rodovia SP-077, no km 1,8, com limite de 50 km/h.
Já em Pindamonhangaba, a fiscalização eletrônica passa a operar na SPA-092/060, no km 4, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h.
Expansão
As novas instalações são parte de um plano de expansão do Governo de São Paulo, que já totaliza 586 equipamentos ativos em rodovias não concedidas sob gestão do DER.
A escolha dos locais considera o histórico de ocorrências, o comportamento dos motoristas e a proteção da fauna local.
Multas
Todos os novos radares em operação já contam com sinalização adequada para alertar os condutores.
Aqueles que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, em uma ação contínua para elevar os padrões de segurança em toda a malha rodoviária estadual.
Confira os pontos de instalação dos demais radares clicando aqui.