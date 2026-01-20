O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informou a operação de nove novos radares a partir desta terça-feira (20).

Três equipamentos estão localizados estrategicamente no Vale do Paraíba, nas cidades de Jacareí e Pindamonhangaba, visando a redução de acidentes por meio do controle do limite de velocidade dos veículos.

Locais