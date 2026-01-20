O falecimento de Renata Oliveira Santana da Silva, aos 41 anos, ocorrido na segunda-feira (19), provocou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho em Jacareí e região. Renata nasceu em 30 de janeiro de 1984 e era conhecida pelo jeito simples, acolhedor e sempre sorridente.
Desde a confirmação da morte, mensagens de despedida e homenagens passaram a ser publicadas nas redes sociais, destacando a trajetória de luta, a personalidade serena e o carinho com que Renata tratava as pessoas ao seu redor.
Rosana Nogueira escreveu. “Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos e que Jesus esteja contigo nos braços, Renata. Você sempre será lembrada por todos que te conheceram, principalmente por seu jeitinho simples de ser, seu olhar terno, seu sorriso e seu jeito calmo de conversar.”
Cristiane Bissoli Dorta também lamentou a perda e relembrou o convívio profissional. “Fiquei muito triste. Uma guerreira que lutou até o final e agora segue seu caminho no mundo espiritual. Trabalhamos juntas no Laboratório Cipax. Que Deus dê forças para seu esposo e seus filhos.”
Alessandra Braz destacou a presença constante e afetuosa da colega no ambiente de trabalho. “Não mais a encontrarei pelos corredores da Cipax. Não ouvirei mais o ‘Oi, Dinda, já tomou seu café?’. Sempre com um sorriso, não importasse o dia ou o momento. Que Deus console o coração de toda a família e amigos.”
As últimas homenagens estão sendo realizadas no Campo das Oliveiras na avenida Siqueira Campos, nº 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida ocorre nesta terça-feira (20), das 10h30 às 14h30.
O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Parque Santo Antônio.