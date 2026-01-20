O falecimento de Renata Oliveira Santana da Silva, aos 41 anos, ocorrido na segunda-feira (19), provocou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho em Jacareí e região. Renata nasceu em 30 de janeiro de 1984 e era conhecida pelo jeito simples, acolhedor e sempre sorridente.

Desde a confirmação da morte, mensagens de despedida e homenagens passaram a ser publicadas nas redes sociais, destacando a trajetória de luta, a personalidade serena e o carinho com que Renata tratava as pessoas ao seu redor.