20 de janeiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

PM prende foragido por tráfico de drogas no Umuarama, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Militar localizou e prendeu um homem foragido da Justiça no bairro Umuarama, em Ubatuba, na manhã desta terça-feira (20).

A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo da equipe pela região.

Ocorrência

O homem foi abordado após apresentar atitude suspeita.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar os sistemas policiais, os agentes confirmaram um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o procurado foi detido e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

