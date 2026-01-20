A Polícia Militar localizou e prendeu um homem foragido da Justiça no bairro Umuarama, em Ubatuba, na manhã desta terça-feira (20).
A prisão ocorreu durante um patrulhamento preventivo da equipe pela região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
O homem foi abordado após apresentar atitude suspeita.
Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar os sistemas policiais, os agentes confirmaram um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Diante dos fatos, o procurado foi detido e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.