Bombeiros de Caraguatatuba e a Defesa Civil de São Sebastião foram acionados na noite de segunda-feira (19), por volta das 21h50, para atender ocorrência envolvendo uma vítima que ficou presa na Estrada da Limeira, após as fortes chuvas e ventos que atingiram a região.

Segundo informações, o homem estava trabalhando no local quando a queda de árvores acabou bloqueando completamente a via, impedindo sua saída em segurança.