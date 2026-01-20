Bombeiros de Caraguatatuba e a Defesa Civil de São Sebastião foram acionados na noite de segunda-feira (19), por volta das 21h50, para atender ocorrência envolvendo uma vítima que ficou presa na Estrada da Limeira, após as fortes chuvas e ventos que atingiram a região.
Segundo informações, o homem estava trabalhando no local quando a queda de árvores acabou bloqueando completamente a via, impedindo sua saída em segurança.
Ao chegarem ao local, as equipes constataram que diversas árvores haviam caído sobre a estrada, formando uma obstrução total da passagem. De imediato, os agentes iniciaram os trabalhos de corte e remoção dos troncos e galhos, utilizando equipamentos apropriados, para liberar o acesso e garantir a segurança da vítima.
Após a desobstrução da via, foi possível restabelecer a passagem e permitir que o trabalhador deixasse o local sem ferimentos. Ninguém se feriu e não houve necessidade de atendimento médico.
As autoridades reforçam a importância de redobrar a atenção em períodos de chuva intensa e ventos fortes, especialmente em áreas rurais e estradas cercadas por vegetação, onde o risco de queda de árvores é maior. Em situações semelhantes, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência para evitar acidentes mais graves.