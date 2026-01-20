Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi capturado por equipes da Força Tática da Polícia Militar em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (19), enquanto os policiais realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Tinga.

