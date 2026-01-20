Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi capturado por equipes da Força Tática da Polícia Militar em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (19), enquanto os policiais realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Tinga.
Durante a ação, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o suspeito durante a revista pessoal, constatou-se, em consulta aos sistemas, que o homem possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo crime de tráfico de drogas.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Caraguatatuba, onde a ocorrência foi formalizada.
Ele permanece preso e à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.