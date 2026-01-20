20 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO DE PRISÃO

Procurado por tráfico é localizado e preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso no bairro Tinga
Homem foi preso no bairro Tinga

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi capturado por equipes da Força Tática da Polícia Militar em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (19), enquanto os policiais realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Tinga.

Durante a ação, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o suspeito durante a revista pessoal, constatou-se, em consulta aos sistemas, que o homem possuía um mandado de prisão em aberto expedido pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial de Caraguatatuba, onde a ocorrência foi formalizada.

Ele permanece preso e à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

