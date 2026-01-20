A Polícia Militar Ambiental flagrou uma ocorrência de maus-tratos a animal doméstico no bairro Vila Batista, em Cruzeiro. De acordo com as informações, a equipe realizava patrulhamento pelo município quando foi acionada para prestar apoio ao CEAN (Centro de Apoio ao Animal de Cruzeiro), após denúncia de maus-tratos envolvendo um cachorro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, os policiais fizeram contato com a moradora, que foi informada sobre a fiscalização conjunta com o CEAN. Durante a averiguação, foi constatado que um cachorro de médio porte, da raça pitbull, apresentava estado de magreza acentuada, conforme relatório fotográfico elaborado pelo CEAN. Ainda segundo a equipe, não foram visualizados recipientes com água ou alimentação adequados para o animal.
Diante da situação, um médico veterinário elaborou o laudo técnico confirmando a prática de maus-tratos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Seccional de Polícia de Cruzeiro, onde a autoridade policial de plantão tomou ciência do fato, ouviu a parte envolvida e a liberou em seguida.
Também foi lavrado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3 mil, com base na legislação vigente, por maus-tratos a animal doméstico. O cachorro foi retirado do local e permaneceu sob responsabilidade do CEAN, onde receberá os cuidados necessários.