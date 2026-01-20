A Polícia Militar Ambiental flagrou uma ocorrência de maus-tratos a animal doméstico no bairro Vila Batista, em Cruzeiro. De acordo com as informações, a equipe realizava patrulhamento pelo município quando foi acionada para prestar apoio ao CEAN (Centro de Apoio ao Animal de Cruzeiro), após denúncia de maus-tratos envolvendo um cachorro.

No local, os policiais fizeram contato com a moradora, que foi informada sobre a fiscalização conjunta com o CEAN. Durante a averiguação, foi constatado que um cachorro de médio porte, da raça pitbull, apresentava estado de magreza acentuada, conforme relatório fotográfico elaborado pelo CEAN. Ainda segundo a equipe, não foram visualizados recipientes com água ou alimentação adequados para o animal.