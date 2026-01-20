20 de janeiro de 2026
PM apreende mais de 1,2 mil porções de drogas no Cecap em Taubaté

Taubaté
Polícia apreendeu porções de drogas diversas prontas para comercialização
Um homem foi preso por tráfico de drogas após denúncia anônima em Taubaté.

A prisão aconteceu na noite de domingo (18), quando policiais militares do 2º Pelotão da Companhia de Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior se dirigiram ao bairro Cecap para averiguar o relato.

No local, um suspeito foi abordado pela equipe e, durante revista, foram encontradas 1.245 porções de drogas diversas prontas para comercialização, sendo:

  • 400 pinos com cocaína

  • 343 porções de K2

328 porções de maconha

  • 174 pedras de crack.

    • As drogas foram apreendidas e o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

