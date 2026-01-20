Um homem foi preso por tráfico de drogas após denúncia anônima em Taubaté.

A prisão aconteceu na noite de domingo (18), quando policiais militares do 2º Pelotão da Companhia de Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior se dirigiram ao bairro Cecap para averiguar o relato.

