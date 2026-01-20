A Americanas anunciou a abertura de 265 vagas temporárias de operadores de loja para absorver a demanda na rede em 45 cidades litorâneas e turísticas pelo país, com aumento nas vendas de itens de praia, piscinas, ventiladores e também materiais escolares para a volta às aulas.

O maior número de vagas está concentrado no estado do Rio de Janeiro, com 150. As cidades que ficam nas praias do Nordeste contratarão 49 colaboradores, enquanto o litoral paulista terá 38 novos postos de trabalho. Outros 26 temporários serão admitidos em toda a região Sul, enquanto as lojas do Espírito Santo terão seis vagas adicionais.