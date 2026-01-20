A Americanas anunciou a abertura de 265 vagas temporárias de operadores de loja para absorver a demanda na rede em 45 cidades litorâneas e turísticas pelo país, com aumento nas vendas de itens de praia, piscinas, ventiladores e também materiais escolares para a volta às aulas.
O maior número de vagas está concentrado no estado do Rio de Janeiro, com 150. As cidades que ficam nas praias do Nordeste contratarão 49 colaboradores, enquanto o litoral paulista terá 38 novos postos de trabalho. Outros 26 temporários serão admitidos em toda a região Sul, enquanto as lojas do Espírito Santo terão seis vagas adicionais.
As oportunidades temporárias têm como foco o reforço da operação de varejo durante os meses de janeiro e fevereiro e não exigem experiência prévia dos candidatos. Entre as tarefas dos operadores de loja estão atendimento ao cliente, operação do caixa, precificação de produtos, organização do estoque e das gôndolas, recebimento e reposição de mercadorias.
Os requisitos são formação no ensino médio e idade a partir de 18 anos, com boa comunicação, capacidade de adaptação e trabalho em equipe. O salário é compatível com o mercado, além de benefícios, como vale-refeição, seguro de vida e acesso a cursos de capacitação da Americanas Educa. Pessoas interessadas podem se inscrever neste link (clique aqui).
Confira a seguir a distribuição de vagas nos municípios de São Paulo:
Guarujá 6
Caraguatatuba 6
Ubatuba 4
Ilhabela 3
Santos 3
São José 3
Peruíbe 3
Bertioga 2
São Sebastião 2
Itanhaém 2
Mongaguá 2
Iguape 2