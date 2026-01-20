Um homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável em Cruzeiro. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (19), por volta das 16h15, na rua Dom Bosco.

Segundo a ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada por um morador, que relatou uma possível situação de abuso envolvendo uma criança.