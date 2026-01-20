Um homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável em Cruzeiro. A prisão aconteceu na tarde de segunda-feira (19), por volta das 16h15, na rua Dom Bosco.
Segundo a ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada por um morador, que relatou uma possível situação de abuso envolvendo uma criança.
Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que o suspeito estaria abraçando a criança e passando a mão em seu corpo. A criança foi questionada se o homem era parente, mas negou qualquer vínculo e, visivelmente assustada, afirmou não conhecê-lo.
Ainda de acordo com o registro, ao perceber que seria detido, o suspeito tentou fugir, alegando não ter feito nada, mas foi contido por populares até a chegada da equipe da GCM.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Cruzeiro. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.