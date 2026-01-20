20 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Homem que não voltou da saidinha é preso por tráfico em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão com o beneficiado de saída temporária em Pindamonhangaba
Apreensão com o beneficiado de saída temporária em Pindamonhangaba

Um evadido do sistema prisional na ocasião da saída temporária de Natal foi localizado e preso por tráfico de drogas em Pindamonhangaba.

A prisão em flagrante ocorreu na tarde de domingo (18), quando policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) patrulhavam o bairro Araretama.

Durante a abordagem ao homem, que apresentava atitude suspeita, a equipe localizou drogas e dinheiro em espécie.

Ao consultar os sistemas, constatou-se que o homem havia se evadido do sistema prisional, após não retornar da saída temporária.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça para audiência de custódia.

