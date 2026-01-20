Um evadido do sistema prisional na ocasião da saída temporária de Natal foi localizado e preso por tráfico de drogas em Pindamonhangaba.

A prisão em flagrante ocorreu na tarde de domingo (18), quando policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) patrulhavam o bairro Araretama.

