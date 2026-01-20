Um homem, em cumprimento de pena por tráfico de drogas e receptação, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por disparo em via pública em Campos do Jordão.

A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), durante patrulhamento de policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Abernéssia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência