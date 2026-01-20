Um homem, em cumprimento de pena por tráfico de drogas e receptação, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por disparo em via pública em Campos do Jordão.
A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), durante patrulhamento de policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Abernéssia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
As equipes foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública.
No local, encontraram o suspeito que, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se a pé, mas foi alcançado.
Durante a busca pessoal, foi localizado em sua cintura um revólver calibre .22, contendo quatro munições deflagradas e duas intactas.
Em consulta aos sistemas, também foi constatado que ele cumpria pena em regime aberto pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.