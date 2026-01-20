20 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
PORTE ILEGAL DE ARMA

Condenado por tráfico dispara arma na rua em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Revólver calibre .22 apreendido em Campos do Jordão
Um homem, em cumprimento de pena por tráfico de drogas e receptação, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por disparo em via pública em Campos do Jordão.

A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), durante patrulhamento de policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Abernéssia.

Ocorrência

As equipes foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública.

No local, encontraram o suspeito que, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se a pé, mas foi alcançado.

Durante a busca pessoal, foi localizado em sua cintura um revólver calibre .22, contendo quatro munições deflagradas e duas intactas.

Em consulta aos sistemas, também foi constatado que ele cumpria pena em regime aberto pelos crimes de receptação e tráfico de drogas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

