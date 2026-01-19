O Corpo de Bombeiros concluiu com sucesso a ocorrência registrada na Cachoeira da Usina, em Ilhabela, envolvendo um casal surpreendido por uma cabeça d’água. O fenômeno provocou a queda da vítima masculina da altura da cachoeira, que foi localizada e resgatada pelas equipes de emergência.

Na sequência, as equipe deram continuidade às buscas pela vítima feminina, que foi encontrada do outro lado da margem, em um trecho com forte correnteza. Para realizar o resgate com segurança, os bombeiros montaram um varal de salvamento, utilizando técnica de tirolesa para a retirada da jovem do local.