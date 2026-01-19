O Corpo de Bombeiros concluiu com sucesso a ocorrência registrada na Cachoeira da Usina, em Ilhabela, envolvendo um casal surpreendido por uma cabeça d’água. O fenômeno provocou a queda da vítima masculina da altura da cachoeira, que foi localizada e resgatada pelas equipes de emergência.
Na sequência, as equipe deram continuidade às buscas pela vítima feminina, que foi encontrada do outro lado da margem, em um trecho com forte correnteza. Para realizar o resgate com segurança, os bombeiros montaram um varal de salvamento, utilizando técnica de tirolesa para a retirada da jovem do local.
A vítima foi resgatada consciente e orientada, apresentando escoriações, e encaminhada ao Pronto-Socorro pela equipe de resgate para avaliação médica.
Durante a ocorrência, foi localizada uma porção de maconha. O policiamento foi acionado, e o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
As autoridades reforçam o alerta para que a população evite cachoeiras durante períodos de chuva, devido ao risco de elevação repentina do nível da água e correntezas intensas.