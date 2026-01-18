Onde está Felipe?
O motorista Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, da Santa Casa de São José dos Campos, desapareceu na noite deste sábado (17), por volta das 18h30, após deixar funcionários em casa, no bairro Santa Inês.
Felipe estava vestindo uniforme e conduzia uma Spin prata (placa ENE 6790).
O motorista é casado e tem filhos, sendo descrito como um homem de bom coração, alegre e comprometido com o trabalho. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Felipe pode entrar em contato pelo telefone (12) 98116-9701 ou acionar a polícia.