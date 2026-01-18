O motorista da Santa Casa de São José dos Campos, Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, está desaparecido desde a noite deste sábado (17), após levar funcionários para casa no bairro Santa Inês, na zona leste da cidade.
Felipe desapareceu por volta das 18h30 deste sábado (17), logo após encerrar uma corrida de trabalho.
Ele havia deixado funcionários em suas residências no bairro Santa Inês e, desde então, não fez mais contato com familiares ou colegas.
No momento do desaparecimento, Felipe vestia o uniforme da Santa Casa e conduzia um veículo Chevrolet Spin prata, de placa ENE-6790. O caso preocupa familiares, amigos e colegas de trabalho, que iniciaram uma mobilização nas redes sociais em busca de informações que ajudem a localizá-lo.
Casado e pai de filhos, Felipe é descrito por pessoas próximas como um homem alegre, de bom coração e extremamente comprometido com o trabalho. A Santa Casa e a família acompanham o caso e aguardam por qualquer informação que possa contribuir para encontrá-lo.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Felipe Bernardes Ramos pode entrar em contato pelo telefone (12) 98116-9701 ou acionar imediatamente a Polícia Militar. Qualquer detalhe pode ser fundamental para ajudar nas buscas.