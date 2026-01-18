O motorista da Santa Casa de São José dos Campos, Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, está desaparecido desde a noite deste sábado (17), após levar funcionários para casa no bairro Santa Inês, na zona leste da cidade.

Felipe desapareceu por volta das 18h30 deste sábado (17), logo após encerrar uma corrida de trabalho.

Ele havia deixado funcionários em suas residências no bairro Santa Inês e, desde então, não fez mais contato com familiares ou colegas.