Conhecido em todo o país por ter matado os pais e a irmã em São José dos Campos e os avós em Campinas, em 1994, Gustavo Pissardo agora vive em Sorocaba (SP), com a mulher e o filho, aos 52 anos de idade. Ele ressurgiu nas redes sociais com um sobrenome diferente, postando fotos ao lado da esposa e do filho.

Pelos crimes em sequência há mais de três décadas, ele foi condenado a 63 anos de prisão, pena que depois foi reduzida a 42 anos. Ela foi considera cumprida e Gustavo teve a pena extinta em maio de 2025.