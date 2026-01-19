19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

Devedor de pensão é preso dirigindo BMW em bairro nobre de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos, conduzindo uma BMW preta no bairro Urbanova.

A prisão aconteceu na noite de sábado (17), quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o condutor do veículo na avenida Shishima Hifumi, durante uma fiscalização de trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão civil em aberto em seu desfavor, válido até 5 de setembro de 2028, por pensão alimentícia.

Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários