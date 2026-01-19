Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos, conduzindo uma BMW preta no bairro Urbanova.
A prisão aconteceu na noite de sábado (17), quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o condutor do veículo na avenida Shishima Hifumi, durante uma fiscalização de trânsito.
Em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão civil em aberto em seu desfavor, válido até 5 de setembro de 2028, por pensão alimentícia.
Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.