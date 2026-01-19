Um homem procurado pela Justiça por dever pensão alimentícia foi localizado e preso em São José dos Campos, conduzindo uma BMW preta no bairro Urbanova.

A prisão aconteceu na noite de sábado (17), quando policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o condutor do veículo na avenida Shishima Hifumi, durante uma fiscalização de trânsito.

