Com um final de tirar o fôlego, o São José Basket perdeu por 95 a 91 para o Minas na noite desta segunda-feira (19), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, interrompe uma série de quatro vitórias seguidas, mas segue em sexto lugar, com 14 vitórias e oito derrotas. Já o Minas, com 18 vitórias e quatro derrotas, está em quarto lugar, ao lado do Pinheiros. Fischer, do Minas, foi o principal cestinha da noite, com 23 pontos.
Na próxima rodada, o São José visita o Botafogo nesta quarta-feira (21), a partir das 20h, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. E o Minas joga no mesmo dia, às 19h, em casa, contra o Pato (PR), na Arena UniBH.
Como foi o jogo
Em quadra, o primeiro quarto foi equilibrado e marcou o primeiro jogo de Dexter McClanahan como titular no São José. Contra um adversário também qualificado, o período foi equilibrado e os mineiros fecharam com um ponto de frente: 28 a 27.
No segundo quarto, os visitantes começaram melhores e foram para cima do São José, ampliando a vantagem, que em determinado momento chegou a sete pontos. E, quando o time da casa achou que poderia reagir, os mineiros ampliaram ainda mais, chegando a 13 pontos no intervalo: 57 a 44.
Na volta do intervalo, o São José ajustou a marcação, calibrou as mãos e conseguiu descontar parte da diferença. No final do período, ficou nove pontos atrás: 74 a 65.
E, no último quarto, os joseenses empolgaram a torcida nos primeiros minutos, diminuindo a vantagem dos visitantes para quatro pontos. Quando restavam três minutos para o final, a diferença caiu para um ponto e a partida ficou emocionante.
Depois, o Minas voltou a abrir três pontos e, a 38 segundos do fim, Douglas dos Santos empatou com uma cesta de três pontos. Contudo, após tempo técnico do adversário, Arengo acertou uma bola de três, abrindo três pontos de frente a 29 segundos do final. Ali, a reação ficou difícil e o Minas saiu com a vitória.