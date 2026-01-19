Com um final de tirar o fôlego, o São José Basket perdeu por 95 a 91 para o Minas na noite desta segunda-feira (19), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, interrompe uma série de quatro vitórias seguidas, mas segue em sexto lugar, com 14 vitórias e oito derrotas. Já o Minas, com 18 vitórias e quatro derrotas, está em quarto lugar, ao lado do Pinheiros. Fischer, do Minas, foi o principal cestinha da noite, com 23 pontos.