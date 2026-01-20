Um homem de 44 anos morreu após ser estrangulado durante uma briga na noite de domingo (18). O principal suspeito é o genro da vítima, de 19 anos, que teria aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”. A morte foi confirmada ainda no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na Rua Ademir Bertoni, no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. A vítima foi identificada como Fábio Júnior de Souza Feitosa, e o suspeito como Paulo Gustavo Franco Campos.
Segundo informações preliminares apuradas, os dois se envolveram em uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, o jovem teria imobilizado o sogro pelo pescoço até que ele perdesse os sentidos. Há indícios de que o suspeito agiu ao tentar defender a namorada, hipótese que ainda será investigada.
Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegarem ao endereço, constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da briga e a responsabilidade do suspeito.