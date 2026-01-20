Um homem de 44 anos morreu após ser estrangulado durante uma briga na noite de domingo (18). O principal suspeito é o genro da vítima, de 19 anos, que teria aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”. A morte foi confirmada ainda no local.

O crime ocorreu na Rua Ademir Bertoni, no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. A vítima foi identificada como Fábio Júnior de Souza Feitosa, e o suspeito como Paulo Gustavo Franco Campos.