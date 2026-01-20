Três técnicos de enfermagem foram presos suspeitos de provocar a morte de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Segundo a investigação, um dos envolvidos teria aplicado desinfetante diretamente na veia de um paciente em mais de dez ocasiões. Ao todo, três mortes são atribuídas ao grupo.

O caso ocorreu na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Os presos são um homem de 24 anos e duas mulheres, de 22 e 28 anos, detidos nesta segunda-feira (19) pela Polícia Civil.