Três técnicos de enfermagem foram presos suspeitos de provocar a morte de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Segundo a investigação, um dos envolvidos teria aplicado desinfetante diretamente na veia de um paciente em mais de dez ocasiões. Ao todo, três mortes são atribuídas ao grupo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Os presos são um homem de 24 anos e duas mulheres, de 22 e 28 anos, detidos nesta segunda-feira (19) pela Polícia Civil.
De acordo com a apuração, os técnicos utilizavam compostos químicos e medicamentos indevidos, aplicados diretamente nos pacientes sem o conhecimento da equipe médica. As substâncias eram retiradas da farmácia da unidade e, segundo os investigadores, tinham potencial para causar morte sem deixar vestígios imediatos.
As investigações apontam que o homem era o responsável por administrar os produtos nas vítimas. Já as duas mulheres atuavam no apoio logístico, facilitando o acesso aos leitos e auxiliando na execução das ações. Elas teriam participação direta em pelo menos duas das mortes.
As vítimas são uma professora aposentada de 67 anos, um servidor público de 63 anos e um homem de 33 anos, todos internados na UTI. Imagens de câmeras de segurança mostram a presença dos técnicos junto aos pacientes nos horários em que os procedimentos irregulares teriam sido realizados.
Inicialmente, os suspeitos negaram qualquer envolvimento nos óbitos, alegando que apenas seguiam prescrições médicas. No entanto, após serem confrontados com provas e registros em vídeo, confessaram participação nos crimes.
Segundo o delegado Wisllei Salomão, responsável pelo inquérito, os investigados não demonstraram arrependimento durante os depoimentos e não apresentaram explicações para a motivação dos atos. O caso segue sob investigação, e os suspeitos devem responder por homicídio doloso qualificado.