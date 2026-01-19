“Onde está o meu filho?” A pergunta, marcada pela angústia, resume o drama vivido pela família de Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, desaparecido desde a noite de sábado (17), em São José dos Campos. Motorista da Santa Casa, casado e pai de família, Felipe foi visto pela última vez após deixar colegas de trabalho em casa, no bairro Santa Inês.
Segundo os familiares, Felipe desapareceu por volta das 18h30. Ele conduzia uma Chevrolet Spin prata, placa ENE-6790, e usava uniforme da Santa Casa no momento em que fez o último trajeto conhecido. Desde então, não houve mais contato.
O celular do motorista ainda chegou a receber ligações até a noite de domingo, mas não era atendido. Atualmente, as chamadas sequer completam, o que aumenta a aflição da esposa, dos filhos e de parentes próximos.
Em um apelo emocionado nas redes sociais, a mãe, Maria Santana Ramos Bernardes, escreveu: “Ele não foi encontrado. Ele é meu filho. Estamos desesperados por notícias do Felipe”. A mensagem rapidamente se espalhou, mobilizando amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade.
Descrito como um homem alegre, trabalhador e de bom coração, Felipe é lembrado pelo comprometimento com a profissão e pelo carinho com a família. O caso gerou comoção na Santa Casa e em diversos bairros de São José dos Campos, onde fotos e mensagens seguem sendo compartilhadas em busca de pistas.
A família pede ajuda da população. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Felipe ou do veículo deve ser comunicada pelo telefone (12) 98116-9701 ou diretamente à Polícia Militar, pelo 190. O caso foi registrado e segue sob investigação.