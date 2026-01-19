“Onde está o meu filho?” A pergunta, marcada pela angústia, resume o drama vivido pela família de Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, desaparecido desde a noite de sábado (17), em São José dos Campos. Motorista da Santa Casa, casado e pai de família, Felipe foi visto pela última vez após deixar colegas de trabalho em casa, no bairro Santa Inês.

Segundo os familiares, Felipe desapareceu por volta das 18h30. Ele conduzia uma Chevrolet Spin prata, placa ENE-6790, e usava uniforme da Santa Casa no momento em que fez o último trajeto conhecido. Desde então, não houve mais contato.